October 15, 2016 at 7:00 am – 8:00 am

யாழ்ப்பாண மனவளக்கலை மன்ற அறகட்டளை இல-81 பிரவுன் வீதி யாழ்ப்பாணம். இலங்கை

அறிவுத் திருக்கதவு திறத்தல் திறந்து வைப்பவர்- அருள்நிதி பத்மஸ்ரீ S.K.M மயிலானந்தன் (தலைவர், உலக சமுதாய சேவா சங்கமம்)